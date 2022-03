Agression d'Yvan Colonna : deux sénateurs demandent la création d'une commission d'enquête

Au travers d’une lettre adressée dimanche 6 mars au président du Sénat, Gérard Larcher, les deux sénateurs mettent en cause l’état sécuritaire critique des prisons françaises et l’inacceptable banalisation d’un tel degré de violence, entre détenus particulièrement signalé (DPS).

Au vu des circonstances, ils demandent la création d’une commission d’enquête sénatoriale afin que lumière soit faite sur cette affaire, obscure et intolérable.



La vigilance du Parlement, portant la voix du peuple et garantissant ses droits, est un devoir. Ils en appellent ainsi au soutien des sénateurs attachés à l’État de droit. La création d’une commission d’enquête parlementaire n’est autre, à leur sens, que le suivi de la voie démocratique, juste et nécessaire.