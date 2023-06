Affaire du petit Kenzo : trois gardes à vue toujours en cours

La rédaction le Mardi 13 Juin 2023 à 15:04

Quatre hommes ont été placés en garde à vue lundi et mardi dans l'enquête sur l'agression du petit Kenzo et de sa famille en marge du match entre l'AC Ajaccio et Marseille, mais l'un d'entre eux a été remis en liberté ce soir