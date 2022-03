Affaire Colonna : La réaction des partis nationalistes aux propos du PNAT et après la manifestation de Corti

La conférence de presse du PNAT ? : « Si on avait voulu mettre de l’huile sur le feu, deux heures avant la manifestation, on ne se serait pas pris autrement ! Il est clair, au vu des constatations faites par le PNAT, à savoir huit minutes d’agression physique en amont des coups mortels, cela veut dire qu’Yvan Colonna a passé un quart d’heure seul, dans un quartier de haute sécurité où il y a des caméras partout et une salle de gardiens de prison qui est censée être à moins de 50 mètres. Même s’il n’y a pas une complicité directe de l’État dans cette tentative d’assassinat, il y a un manquement grave, non seulement à la gestion de la prison, mais aussi à la gestion du problème corse en général. Il ne faut pas oublier qu’avant l’agression d’Yvan, il y a déjà eu un précédent : l’agression d’Alain Ferrandi, il y a 15 ans. Aujourd’hui, on n’en parle plus beaucoup, mais Alain Ferrandi a aussi subi une tentative d’assassinat, il a été agressé par des voyous et il est resté 15 jours dans le coma. On peut, aujourd’hui comme hier, se poser la question de savoir si cette action n’était pas commanditée. Surtout qu’elle intervient 15 jours après la décoration de Bertolini, un des responsables des barbouzes de Francia et du SAC, et après six ans de refus de l’Etat d’accorder le rapprochement aux prisonniers. Six ans que l’ancienne majorité territoriale nationaliste, comme la nouvelle, que toute la mouvance nationaliste, voire la société Corse dans son ensemble, de la droite de Laurent Marcangeli à la gauche Macroniste de Jean Charles Orsucci, le réclament. Toutes les forces politiques de l’île se sont mobilisées, les municipalités ont voté des délibérations en ce sens. Je pense qu’aujourd’hui, malheureusement, la Corse est devenue une cocotte-minute qui est en train d’exploser, et l’État n’a toujours pas pris conscience du problème Corse et de l’enjeu. Il n’y a apparemment plus aucun relais au niveau Jacobin autour d’Emmanuel Macron qui est venu, ici, nous parler d’un pacte girondin ! Alors qu’avant lui, il y avait des relais corses au gouvernement, des relais issus de l’ancien Gaullisme ou de l’ancien Communisme. Aujourd’hui, il n’y a plus rien, on a affaire à des fonctionnaires et à des préfets, et la seule réponse que l’on nous donne, c’est de débarquer sur l’île des forces répressives de plus en plus nombreuses. Tout le monde a pu assister, dimanche matin, à des barrages à tous les coins de l’île avec des militaires en armes qui fouillaient les voitures, alors qu’il y avait aussi des femmes et des enfants qui montaient à cette manifestation ». Sur les violences pendant la manifestation ? « La première forme de violence, c’est lorsque le droit n’est pas appliqué de la même manière à tout citoyen… selon que l’on soit puissant ou misérable ! Je pense qu’aujourd’hui les jeunes Corses et leur peuple dans son ensemble ressentent un sentiment profond d’injustice et celui-ci augure malheureusement des jours sombres … Hier, tout le mouvement national et même toute la société corse étaient unis derrière les jeunes, et nous allons continuer à l’être. Je voudrais, enfin, avoir une pensée pour toutes les femmes et les hommes blessés, hier, par des grenades de désencerclement qui n’avaient pas lieu d’être ».