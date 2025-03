Afa-Baleone : les postiers en grève illimité à partir de lundi

Malgré des discussions engagées avec la direction, aucune issue favorable n'a été trouvée, ce qui a conduit les agents à déposer un préavis de grève à compter de lundi. Ce conflit repose sur plusieurs revendications majeures, telles le maintien des acquis sociaux, le maintien de toutes les positions de travail, le recrutement en CDI des employés en CDD selon leur ancienneté et le refus de la mise en place de toute sécabilité.

Les conséquences de cette grève seront directement ressenties par les usagers résidant sur les communes desservies par cet établissement postal, notamment celles des codes postaux 20167 (CAPA hors Ajaccio) et 20166 (rive Sud jusqu'à Pietrosella). Des perturbations significatives sont à prévoir dans la distribution des lettres et colis à partir du lundi 31 mars.

La CGT FAPT 2A appelle la direction à "rouvrir les discussions afin de trouver une issue favorable pour l'ensemble des salariés et de limiter l'impact sur les usagers." Pour l'heure, aucune date de reprise des négociations n'a été annoncée.

Les usagers sont invités à prendre leurs dispositions en prévision de cette grève qui pourrait s'étendre sur une durée indéterminée.