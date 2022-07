Accident d'Ajaccio : une deuxième victime décédée, une enquête ouverte

Peu après 14 heures de ce mercredi 6 juillet, pour une raison qui reste à déterminer, la conductrice d'une voiture de type Defender avec à son bord 9 autres personnes, qui roulait sur la rocade dans le sens Porticcio-Ajaccio a perdu le contrôle du véhicule. Après plusieurs tonneaux le véhicule a fini sa course sur le toit sur les glissières de sécurité centrale.



Arrivés rapidement sur place les secours ont immédiatement constaté que le bilan de victimes était lourd : deux jeunes filles, passagères du véhicule, ont été éjectées du véhicule. Une d'elle, par la violence du choc, est déclarée décédée sur place et une seconde, transportée en état d'urgence absolue au centre hospitalier de la Miséricorde, est décédée dans la nuit.



La conductrice du véhicule, et état de choc, est aussi évacuée à l’hôpital et souffrre d’un traumatisme crânien. Actuellement seulement la conductrice et un autre passager sont toujours hospitalisés. Il semblerait que ces jeunes, originaires de région parisienne, étaient tous venus passer quelques jours de vacances dans la résidence secondaire du grand père de la conductrice.



De auditions en cours

Une enquête pour homicide et blessures involontaires a immédiatement été ouverte par le parquet d'Ajaccio et confiée à la sûreté départementale du commissariat. Les auditions des témoins sont actuellement en cours et une expertise du véhicule sera programmée dans les prochains jours. "Il convient de préciser d’ores et déjà que ce véhicule accueillait 10 personnes à son bord mais qu’il n’était a priori homologué que pour 9 personnes.", indique le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, dans un communiqué diffusé ce jeudi 7 juillet.



Un appel à la prudence

"Au-delà de ce drame de la route qui aura coûté la vie à deux jeunes gens et endeuillé leurs familles, indique Nicolas Septe, le parquet entend faire appel à la sagesse des conducteurs et leur rappeler les consignes de prudence qui doivent s’appliquer au volant en toutes circonstances et notamment en raison de la période estivale qui s’annonce et qui va augmenter la densification du trafic routier.".