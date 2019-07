Accession en National 3 : pour le tribunal administratif de Bastia c'est l'USC Corte

La décision est tombée en début d'après-midi et a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du football amateur insulaire.

Ainsi que nous l'avons annoncé jeudi, le tribunal administratif de Bastia a examiné ce vendredi matin une requête en référé de l'Association Sportive des Clubs Cortenais qui contestait la décision de la Fédération Française de Football d'avoir donné match gagné à l'équipe du FC Balagne face à la formation de l'AS Furiani-Agliani qui selon le club balanin aurait aligné lors de cette rencontre un joueur qui n'aurait pas purgé la totalité de ses matches de suspension, la privant ainsi d'un titre de champion de Corse acquis sur le terrain et par conséquence d'une accession en championnat national de N3.





Le juge des référé Hugues Alladio a donc examiné ce dossier ce vendredi matin. Le club de l'USC Corte était représenté par Me Beranger et le FC Balagne par Me Felli.

L'audience s'est terminée à la mi-journée et le référé est tombé dans le courant de l'après-midi.

Dans ses conclusions, le Tribunal Administratif de Bastia, décide de suspendre la décision de la Fédération Française de Football en date du 17 mai 2019 et enjoint sans délais la FFF d'inclure l'équipe première de l'USC Corte dans le championnat national de N3 dès la saison 2019/2020 avec toutes les conséquences de droits.

La FFF versera par ailleurs à l'USCC la somme de 1 500€, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Enfin, les conclusions de la Fédération Française de Football et du FC Balagne, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

La présente ordonnance sera notifiée à l'USCC, à la FFF, au FC Balagne, à la Ligue Corse de Football, à l'AS Furiani-Agliani et au Comité National Olympique et Sportif Français.



La Fédération Française de Football et le FC Balagne n'ont pas tardé à réagir en annonçant qu'ils faisaient immédiatement appel de cette décision en saisissant le Conseil d'Etat.

Rappelons que la FFF a officialisé jeudi le calendrier du championnat de N3 en mentionnant le FC Balagne et comme nous l'indiquions, jeudi également, le FC Balagne qui a repris l'entraînement a effectué tout son recrutement en prévision de ce championnat de N3.