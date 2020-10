ACA : le calice jusqu'à la lie face à Troyes (0-4)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 0 ESTAC : 4 (0-1)



Pour Troyes : Saint-Louis (22e), Touzghar (49e), Baya (63e), Domingues (83e)

Arbitre : Thomas Leonard

Avertissement : Keita (88e) à l'ACA, Domingues (Troyes 90+3e)





AC Ajaccio

Leroy, Sainati, Avinel, Huard, Kalulu, Laci puis Keita (75e), Marchetti, Nouri, El Idrissy puis Moussiti-Oko (63e), Barreto, Courtet





ESTAC

Gallon, Raveloson, Tardieu, Giraudon, EL Hajjam, Kouamé, Dingomé puis Baya (60e), Saint-Louis,Touzghar, Lumeka puis Domingues (31e)



Les joueurs de l'ancien bastiais Laurent Battles, quatrièmes de l'épreuve, n'ont pas tardé à faire la démonstration qu'ils n'étaient venus à Ajaccio pour faire de la figuration

Dès la 11e minute Chambost, dans l'axe prenait sa chance du pied gauche contraignant Leroy à détourner le danger d'une belle horizontale sur sa droite !



Et les joueurs troyens poursuivaient avec Chambost et Dingomé qui se retrouvait en très bonne position mais il tergiversait et sa frappe trop enlevée n'inquiétait pas les joueurs d'Olivier Pantaloni...

Mais la maitrise du jeu et la possession du ballon étaient pour les visiteurs.

Et à la 22e minute de jeu en trois temps Troyes ouvrait la marque : le centre de Dingomé trouvait la tête de Touzghar repoussée par Leroy. Suivait une frappe à bout portant de Lumeka que Leroy renvoyait encore mais il ne pouvait rien faire sur la troisième tentative de Saint-Louis ! Et ça faisait 1 à 0 pour l'Estac.





Mais à l'approche de la pause l'ACA retrouvait des raisons d'espérer.

Ainsi, El Idrissy prenait sa chance à une vingtaine de mètres mais Gallon, le portier troyen, s'envolait sans problème.

Gallon se montrait encore impérial à la 44e minute après une grossière erreur de Giraudon, au terme de laquelle Barreto s'emparait du ballon pour venir le défier à bout portant mais le gardien de l'Estac réalisait une superbe parade du bout du pied !



Mais l'espoir a été de courte durée : à peine le temps de la pause.

A la reprise en effet Kouamé récupérait un ballon, éliminait un Ajaccien et, dans la foulée, servait Touzghar qui doublait la mise du plat du pied.

L'ACA n'abdiquait pas pour autant à l'image de Courtet qui servait Barreto sur sa droite et au second poteau ratait l'occasion de revenir à la marque.

Et Courtet insistait. Mais Gallon s'opposait avec brio à la belle reprise de la tête de l'Ajaccien.

Mais force restait à Troyes et à Baya qui venait de faire son entrée sur le terrain.

Le remplaçant de Dingomé déboulait sur le côté gauche, entrait dans la surface ajaccienne et alors que l'on s'attendait à un centre le jeune défenseur visiteur plaçait le ballon sous le corps de Leroy.

Et comme si cela ne suffisait pas Domingues profitait, à son tour, d'un contre favorable pour crucifier une quatrième fois Leroy !

4 à 0 pour Troyes : dur, dur pour l'ACA.