ACA : Le Monti Gozzi inspire le maillot extérieur du club

𝐂𝐨𝐦’𝗲̀ 𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐫𝐨𝐬𝐬𝐚, 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐢 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 ✊



Eccu a maglia Monti Gozzi fatta incù i culori di u so scogliu in granitu rossu !#ACAjaccio #ForzaAiacciu pic.twitter.com/ClmbYynS1O

Le club a choisi de célébrer son environnement naturel en lançant les tout nouveaux maillots Away pour la saison 2023-2024 qui rend hommage au Monti Gozzi, une roche en granit offrant une vue imprenable sur Ajaccio, la vallée de la Gravona et le Golfe de Lava. Ce lieu est cher aux habitants du Pays Ajaccien symbolisera fièrement la Corse lors des compétitions sportives à l'extérieur.Les maillots Away pour la saison 2023-2024 seront disponibles à la vente à partir samedi 1er juillet, sur le site internet officiel du club.