ACA-Châteauroux au stade Ange-Casanova de Mezzavia !

La rencontre AC Ajaccio - Berrichonne de Châteauroux (1ère journée de championnat) se jouera au stade Ange-Casanova. Le GFC Ajaccio met à disposition son enceinte à titre gracieux à l'ACA. Ce qui permet à notre club de pouvoir évoluer devant ses supporters. La rencontre ACA-Dunkerque (J3 prévue le samedi 12 septembre) est également envisagée au stade Ange-Casanova.







L'AC Ajaccio remercie particulièrement le GFCA et son équipe dirigeante ainsi que tous ceux qui permettent la tenue de cette rencontre.





Nous invitons tous nos supporters et nos partenaires à l'unité. Par votre présence, vous apporterez un soutien précieux à l'équipe et au club. Nous communiquerons les informations billetterie et les modalités d'accueil du public au stade Ange-Casanova prochainement.