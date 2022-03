AC Ajaccio : trois points supplémentaires à Niort

Stade René-Gaillard, Chamois Niortais : 0 AC Ajaccio : 1 (0-0)

Pour l'AC Ajaccio : Krasso (87e)

Arbitre : Aurélien Petit

Avertissement : Cimignani (18e) à Ajaccio



Chamois Niortais

Michel, Moutachy, M'Bondo, Conte, Yongwa, El Hassani puis Ngom (61e), Benchamma, Tormin puis Renel (78e), Zemzemi, Merdji, Mendes puis Sissoko (84e)





AC Ajaccio

Leroy, Youssouf, Gonzales, Avinel, Kalulu, Coutadeur, Lac puis Arconte (75e) Nouri puis Marchetti (75e), Ciminagnani puis Bayala (62e), Courtet puis El Idrissy (62e), Krasso



La première frappe (de Courtet) a certes été ajaccienne mais à deux reprises c'est Benjamain Leroy que l'on surtout durant la première demi-heure de jeu.

La première fois c'était sur un coup-franc de Merdji (25e) puis après une frappe de Zemzemi une poignée de minutes plus tard, preuves que les Chamois n'avaient aucune intention de faire des cadeaux aux insulaires !

Masi l'ACA ne manquait pas de répliquer par l'intermédiaire de Cimignani ou bien encore de Gonzales mais tout cela se révélait être sans danger pour Michel, le gardien local.

A l'approche de la pause l'ACA continuait sur le même tempo.

Il fallait, ainsi, un bel effort de Yongwa pour stopper Courtet. Et Il y avait encore cette superbe frappe de Laci au 20 mètres, au terme d'un excellent service de Cimignani, que Michel était heureux de voir frôler sa transversale.

Mais à la pause la marque n'avait guère évolué (0-0).



A la reprise c'était encore l'ACA qui se mettait en évidence avec cette frappe fuyante de Nouri qui frôlait le montant gauche de Michel :mais si l'occasion était belle mais le score n'évoluait pas pour autant…

Et que dire de celle des Chamois qui survenait après cette faute de Gonzales sur Mendes. La reprise de la tête de Tormin faisait trembler la barre transversale de Leroy mais le ballon ne pénétrait cependant pas dans les filets corses.

Ouf !



A l'entame des vingt dernières minutes l'AC Ajaccio remettait la pression sur les locaux mais ni Bayala, ni Nouri et pas davantage Krasso qui perdait son duel face à Michel ou Gonzales, qui obligeait le même Michel à détourner le ballon sur son poteau, ne parvenaient à prendre en défaut Niort.



Mais Olivier Pantaloni, l'entraîneur, corse ne voulait pas en rester là. Il faisait appel à Arconte et Marchetti pour tenter de remporter le gain de la partie

Et c'est Krasso qui, dans un ultime sursaut, permettait aux Ajacciens de repartir de Niort avec les 3 points de la victoire qui les maintiennent à la 3e place du championnat.