AC Ajaccio : courte défaite à Rennes

Au Roazhon Park de Rennes, Stade Rennais : 2 AC Ajaccio : 1 (1-0)

Buts pour Rennes : Martin Terrier (18e), Theate (62e)

Pour Ajaccio : El Idrissy (58e).

Arbitre : Hakim Ben El Hadj

Avertissements : Badé (45e), Bruno Genesio ( 57e), Santamaria (82e) à Rennes; Mayembo (79e) à Ajaccio

Exclusion : Salin (81e) banc de Rennes, Ugochukwu (90+2) à Rennes

Rennes

Alemdar - Truffert, Theate, Badé, Traoré - Santamaria, Tait puis Ugochukwu ( 86e) - Terrier puis Abline (86e), Bourigeaud puis Doué (63e) - Kalimuendo puis Doku (63e), Laborde puis Sulemana (73e)





AC Ajaccio

Leroy - Diallo, Gonzalez, Mayembo puis Vidal (83e), Alphonse - Cimignani puis Spadanuda (46e), Mangani puis Laci (76e), Marchetti puis Coutadeur (90+3), Bayala puis Nouri (45e)- Hamouma, El Idrissy.



Le début de match a été plutôt animé entre les deux équipes toujours à la recherche de leur première victoire mais si les Ajacciens ont montré des dispositions intéressantes, c'est Benjamin Leroy leur gardien qui, un peu avant le premier quart d'heure, s'est mis en évidence en écartant spectaculairement une tentative de Martin Terrier.

Cinq minutes plus tard, pourtant, l'excellent Leroy devait s'avouer vaincu devant le même Terrier qui lancé plein axe par Truffert éliminait Mangani d'un petit pont et enchaînait des 25 mètres avec une frappe puissante à ras de terre, qui surprenait le gardien insulaire.



Ce but permettait aux Bretons d'affirmer leur supériorité sur le terrain sans pour autant mettre véritablement en danger les Corses sauf quand Laborde devançait son vis à vis sans pour autant parvenir à abuser Leroy sur son contrôle un peu long.

Cette action résumait un peu la physionomie de cette première période avec un Stade Rennais qui menait au score mais qui ne parvenait pas à faire le break. Les Bretons manquant de justesse dans les trente derniers mètres adverses face à une équipe d'Ajaccio condamnée à subir.



Cette frappe enroulée à l'entrée de la surface, de l'ancien Lensois Kalimuendo confirmait cette impression et sans un nouvel arrêt spectaculaire de Leroy la note aurait pu être plus salée pour les Corses qui ne s'avouaient pas vaincus et qui dans le temps additionnel obtenaient même un penalty.

Mangani égalisait mais la joie insulaire était de courte durée. L'arbitre Hakim Ben El Hadj, signifiait aux Corses qu'il, n'avait pas sifflé. Il faisait retirer l'Ajaccien qui échouait cette fois sur Alemdar, le gardien turc qui plongeait du bon côté…



A la reprise Nouri et Spadanuda appelés par Pantaloni pouvaient donner un tour plus offensif au jeu ajaccien d'autant que les joueurs de Genesio, dominateurs certes, ne parvenaient pas à donner un avantage plus conséquent à leurs couleurs.

Dans ce contexte l'ACA pouvait entretenir quelques espoirs de ne pas repartir bredouille de Bretagne.

El Idrissy le prouvait un peu avant l'heure de jeu quand servi en retrait par Hamouma, Mangani centrait en une touche de balle vers le point de penalty où se trouvait trouvait le buteur ajaccien qui trompait, de la tête, Alemdar.



Hélas, pour Ajaccio cette égalisation ne freinait nullement les ambitions bretonnes qui à la 62e et après un corner prolongé par Badé, reprenait l'avantage par l'intermédiaire de Theate.. L'international belge, au second poteau plaçait une tête lobée qui trompait Benjamin Leroy.





Les deux équipes ont eu ensuite d'autres opportunités mais ni Hamouma pour l'équipe corse ou Terrier pour la bretonne, n'ont réussi dans leur entreprise tant et si bien que le Stade Rennais obtenait sa première victoire - tirée par les cheveux de la saison - tandis que l'AC Ajaccio repartait l'espoir de faire mieux la prochaine fois !