AC Ajaccio : Yoann Touzghar arrive

Yoann Touzghar est né né le à Avignon.Il a débuté à Grasse en division d'honneur et est passé successivement par Amiens, Lens, le Club africain, Auxerre, Sochaux et enfin Troyes d'où il arrive.Laurent Battles, son ancien entraîneur dans l'Aube, aurait bien aimé le récupérer à Saint-Etienne.Il a préféré Ajaccio et c'est tant mieux.En 358 matches de Ligue 1 et Ligue 2 Yoann Touzghar avait, en mai dernier, 102 buts à son actif.L'ACA lui demandera, sans doute, de suppléer de la meilleure façon qui soit Courtet parti sous d'autres cieux.