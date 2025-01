AC Ajaccio : "Nous nous trouvons dans une situation critique"

Comme nous l’avons annoncé depuis plusieurs mois, le Club cherchait un

repreneur susceptible d’assurer la pérennité de l’institution… Notre situation financière, toujours limitée, a subi deux coups très durs.

Le contrat de sponsoring signé en bonne et due forme avec un groupe portugais n’a pas été honoré! Ce sont 5 millions d’euros budgétisés qui ont ainsi disparu… M. Fattaccioli, en charge des finances depuis plusieurs années, a dû solliciter des investisseurs pour récupérer une partie des fonds garantissant l’emprunt par certains de nos terrains…

Cette année, après avoir été informé par les instances que nous devions présenter un budget sur la base des droits télévisés de la saison précédente, il résulte que 2 millions ont disparu du fait de la baisse spectaculaire des dits droits.

L’urgence d’une vente se faisant pressante, M. Fattaccioli en contact avec un groupe de repreneurs a signé un protocole de vente à effet le 31 août.

Les repreneurs s’engageaient à assurer le maintien du club et projetaient la construction d’un hôtel dont 50% des revenus reviendraient à l’ACA. Après avoir demandé un report au 31 décembre, en garantissant leur engagement, ces derniers se sont finalement désistés.

Nous nous trouvons donc dans une situation critique. Il doit être précisé que la bonne foi de M. Fattaccioli ne puisse pas être mise en cause puisqu’il a lui-même trouvé 3 millions d’euros versés au club fin juin dernier. Nous sommes mobilisés pour trouver une solution même s’il y a lieu d’être inquiet ! Bien évidemment aucune opération immobilière qui ne garantirait pas le maintien du club sera refusée. Nous espérions vous annoncer de meilleures nouvelles pour cette année.