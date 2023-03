AC Ajaccio - AS Monaco. Benjamin Leroy : "C'est un match excitant à jouer, on ne doit pas se relâcher"

La rédaction le Samedi 18 Mars 2023 à 20:12

Ce dimanche 19 mars (13 heures, Stade François-Coty) Ajaccio reçoit Monaco pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1. L'ACA se trouve actuellement à la 18e place du classement, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour atteindre son objectif de maintien. Cependant, le club ne compte pas baisser les bras et reste optimiste quant à ses possibilités de gagner des points et de se maintenir en ligue 1.

Retrouvez le point presse d'avant-match avec le coach Olivier Pantalonil et le gardien Benjamin Leroy