« A ti Dice », le nouveau single de Natale Vesperini

Nous avions découvert avec bonheur Natale Vesperini en mai 2023 à travers un CD 5 titres : « Anna Lucia », dédié à sa fille de 7 ans, rescapée d’une grave maladie, le cancer de l’enfant. Pour ce 1er album, Natale Vesperini, originaire Tagliu è Isulaccia, avait su bien s’entourer : Tittò Limongi et Ghjacumu Fusina pour les textes, Laurent Viti pour la musique. Il nous revient aujourd’hui avec un single, un hommage à celui qui fête ses 35 ans de scène, le chanteur Feli. «Ce single s'inspire en fait de « Festa », une de ses premières chansons » explique Natale Vesperini. «Je faisais partie des enfants qui la chantaient voilà plus de 30 ans. On avait enregistré à Ajaccio. C’était une chanson qu’il avait écrite avec Ghjuvan'Teramu Rocchi. Depuis, cette mélodie tourne en boucle dans ma tête, j'en ai toujours gardé le souvenir et pour fêter les 35 ans de celui que j’aime énormément, j’ai voulu lui rendre hommage. J’apprends beaucoup de ce qu’il dit, de ce qu’il fait». Natale a demandé alors à Tittò Limongi de lui écrire les paroles, Laurent Viti s’occupant de la musique. «Le texte est prenant, juste, très chantant. On part sur la base de Festa et dessus on a composé la suite ».



La réaction de Féli ?

« Le fils de Féli avait vu sur internet le dessin de la pochette avec en plus du titre, par-dessus, j’avais rajouté Per Feli. Feli a été très ému de mon projet ». Pour mener à bien son projet et pour l’enregistrement de celui-ci, Natale s’est entouré de « gens qui aiment Feli » : Elena Manchot-Danielan, violon, Thibault Ficarra, arrangements sonores, au studio de Feli à Scola festa, la merveilleuse voix de Laure Degiovanni, Jean-François Gandon, pour le dessin. Les recettes issues de la vente du single seront reversées à l'association Scola in festa qui regroupe aujourd’hui de 300 élèves à Folelli.



D’autres projets ?

« Très prochainement je vais sortir une chanson sur le couvent de St François d’Orezza, un lieu chargé d’histoire. J’ai toujours un pincement au cœur quand je le vois. Les paroles sont signées Tittò Limongi. Et un autre single inspiré par Cabrel dont je suis fan. Dans sa chanson Sur le rebord du monde, il écrit : Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde voir ce que les hommes en ont fait. J’ai imaginé Pasquale Paoli, assis sur un nuage, regardant la Corse… ». La suite très bientôt dans la belle voix de Natale Vesperini.