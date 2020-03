A table : tartelettes de chèvre au prisuttu

Garnir 6 moules à tartelettes avec la pâte brisée, piquer la pâte avec une fourchette, mettre au réfrigérateur.Ecraser le fromage de chèvre dans un saladier avec l'huile d'olive.Battre à part les œufs en omelette.Mélanger le fromage et l'omelette, jusqu'à obtenir un mélange homogène.Couper le Prisuttu en fines bandes.Mélanger la préparation fromage Oeuf avec le Prisuttu.Répartir dans les moules. Faire cuire 20 minutes à four préchauffé th 7 (210 °C).Démouler dès la sortie du four.