A table : soufflé aux oursins

Nombre de couverts : 6 personnesTemps de préparation : 30 minutesTemps de cuisson : 15 minutesTemps total : 45 minutes



Le mot du cuisinier

Le soufflé, un plat qui ne manque pas d'air... et mélangé aux oursins, cela donne une création culinaire étonnante et originale.





Ingrédients

4 douzaines d'oursins

50 g de beurre

50 g de farine

20 cl de lait

8 blancs d'oeufs

Sel, poivre et une pincée de safran





Instructions

Dans une casserole versez la farine dans le beurre fondu et mélangez énergiquement. Versez-y le lait et laissez épaissir, puis salez et poivrez.





Ouvrez les oursins et retirez-en la chair à l’aide d’une petite cuillère. Conservez six « carapaces » ou « bogues » et lavez les bien et beurrez-les.

Mélangez la chair des oursins à la crème fraîche colorée de safran.





Battez ensuite les blancs en neige bien ferme. Dans la casserole, qui a refroidi, versez le mélange crème-oursins. Mélangez et incorporez-y les blancs en neige, très délicatement en soulevant afin de maintenir le tout léger et « aérien ».





Versez le mélange ainsi obtenu dans les carapaces. Mettez au four à chaleur moyenne et laissez cuire 10 mn.

Servez rapidement sur assiettes chaudes.