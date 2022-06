A table : salade aux anchois

Ingrédients (pour 4 personnes)

4 œufs

3 oignons rouges

200g de fromage blanc pur chèvre

80g d'olives noires

50g de câpres

1 boîte de filets d'anchois

15cl d'huile d'olive

2 citrons

2 cuillères à soupe de ciboulette hachée

Sel et poivre.





Préparation



La veille

La préparation de la veille consiste à préparer les oignons. Tout d’abord, pelez et émincez-les finement. Mettez le tout dans un saladier, puis assaisonnez d’huile d’olive. Enfin ajoutez le jus des citrons, et laissez mariner au frais.





Le jour même

Le grand jour est arrivé Commencez par faire cuire les œufs pendant 10 minutes.

Une fois vos œufs durs prêts, écalez-les et coupez-les en rondelles.

Afin d’arroser le tout à la fin, prélever la marinade des oignons, et gardez-la sur le côté.

Maintenant et si nécessaire, dénoyautez les olives ; puis ajoutez-les, ainsi que les câpres, dans votre saladier contenant les oignons de la veille.

Sortez les filets d’anchois de leur boîte, disposez-les dans le saladier. Placez ensuite les œufs et le fromage coupé en cubes.

Il est maintenant temps de faire la finition : arrosez votre salade avec la marinade des oignons et finissez par parsemer de ciboulette hachée.



Du pain de campagne ainsi qu’un vin corse se feront un plaisir d’accompagner votre plat frais