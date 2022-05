A table : rougets marinés au miel de printemps

12 rougets

60 g de miel de printemps

Jus de citron

Huile d’olive

Quelques olives noires

Quelques tomates cerises

Mélange d’herbes aromatiques (fenouil, persil, nepità)

Sel, poivre





Préparation

La première chose à faire est d’écailler et de vider les rougets. Pour retirer facilement les écailles sans abîmer la chair du poisson, grattez le corps de la queue vers la tête en utilisant de préférence vos ongles. Il vous faut ensuite prendre votre courage à deux mains pour couper la tête et vider l’intérieur du rouget à l’aide d’une cuillère…

Nettoyez ensuite les rougets avec un peu d’eau et essuyez-les soigneusement. Pour lever les deux filets, faites glisser délicatement votre couteau le long de l’arrête principale. Remédiez ensuite l’opération sur les 11 autres poissons. Petit inconvénient du rouget, il contient beaucoup d’arrêtes… Pour vous en débarrasser, munissez-vous d’une bonne pince à épiler.



Pendant que vos filets reposent au frais, faites chauffer le miel de printemps auquel vous aurez préalablement ajouté le jus de citron et les herbes aromatiques. 1 cuillère à soupe d’huile d’olive plus tard, votre marinade est fin prête ! Versez-la dans un plat et déposez-y les filets de rouget côté peau. Salez, poivrez et arrosez à nouveau de marinade. Réservez au frais pendant au moins 1 heure



l ne vous reste plus qu’à présenter vos filets dans de jolies assiettes et à les accompagner d’une petite salade de tomates cerises, d'olives noires et d'herbes fraîches….