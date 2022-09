A table : riz au lait à la vanille avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

140g de riz rond

1 l de lait (entier ou demi-écrémé)

500 ml de crème liquide entière

100g de sucre blond, ou roux, ou complet ou muscovado

1 belle gousse de vanille





Préparation

1/ Dans une casserole, versez le lait et la crème liquide entière. Réservez.

2/ Coupez votre gousse de vanille en 2 dans la longueur et prélevez les graines.

3/ Mettez les graines et la gousse dans le mélange lait/crème puis faites bouillir.

4/ Une fois à ébullition, baissez le feu (feu moyen) et versez le riz rond dedans. Mélangez très régulièrement, et veillez à conserver un tout petit frémissement.

5/ laissez cuire 1h en remuant régulièrement. A la fin, baissez le feu car cela peu éclabousser.

6/ une fois à consistance souhaité, versez le sucre et mélangez.

7/ Versez immédiatement dans votre joli plat de service ou dans des ramequins individuels.

8/ placez au réfrigérateur jusqu'à ce que ce soir bien frais.

9/ dégustez si vous le souhaitez avec un peu de caramel, ou de pâte à spéculos ou quelques fruits.

Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie