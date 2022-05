A table : oignons de Sisco farcis au brocciu

5 oignons de Sisco

500g de brocciu frais

200g de jambon corse

Persil

1 œuf

Sel / Poivre



Préparation

Simple et rapide, cette recette ancestrale permet une utilisation inédite des oignons de Sisco. Faîtes tout d’abord blanchir les oignons dans de l’eau bouillante salée afin d’en atténuer légèrement le goût.

Une fois les oignons blanchis, enlevez-les de l’eau et vérifiez que leur texture est toujours ferme. Retirez toutes leurs feuilles puis coupez chacun des oignons en deux. Profitez-en : l’oignon de Sisco est une variété d’oignon qui ne fait pas pleurer ! Pour la préparation de la farce, écrasez le brocciu frais, hachez le morceau de jambon corse et le persil, ajoutez l’œuf ainsi que le sel et/ou le poivre. Mélangez énergiquement et votre farce est déjà prête. Il ne vous reste plus qu’à remplir chacun des oignons coupés en deux de cette farce. Pour la cuisson, déposez les oignons dans un plat préalablement huilé. Laissez 15 à 20 minutes au four, à puissance modérée. Dégustez les oignons de Sisco farcis au brocciu dès la sortie du four. Et pour les fins gastronomes, accompagnez-les d’un bon vin blanc corse, évidemment.