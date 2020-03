A table : médaillons de porc farcis aux blettes et au brocciu

Ingrédients

600 g de filet mignon

100 g de brocciu

150g de blettes

1 jaune d’œuf

Crépine

4 échalotes

Une gousse d’ail

3 carottes

6 champignons de Paris

6 pommes de terre

10 cl de vin blanc sec



Préparation

Cuire les blettes environ dix minutes dans l'eau bouillante.

Laver, éplucher et tailler les autres légumes.Une fois les blettes cuites, séchez-les bien dans un torchon et en hacher finement les feuilles. Préparez la farce en mélangeant le brocciu, les blettes et le jaune d’œuf pour lier le tout, saler et poivrer.



La viande

Dédoublez le filet mignon dans le sens de la longueur. A l’aide d’un couteau, l’inciser légèrement pour pas qu’il se rétracte à la cuisson. Etalez la crépine et déposez le filet mignon côté incisé dessus. Garnissez-le avec une couche uniforme de farce. Roulez-le pour former un rôti et ficelez-le.



Cuisson

Dans une poêle, faites colorer le filet mignon, faites revenir les légumes et déglacez le tout au vin blanc. Ensuite, disposez vos légumes et votre filet mignon accompagnés de l’ail et des échalotes dans un plat et enfournez pendant 1h15 à 180°. Servir chaud.

Bon appétit.