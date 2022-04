A table : les fugazzi du Vendredi Saint

1,5 kg de farine

500 g de sucre

1 pincée de sel

1 verre de pastis

½ verre d’huile

½ verre de vin blanc

Les fugazzi ou galettes du Vendredi-Saint ?C'est une recette simple à réaliser et comporte peu d’ingrédients, juste de la farine, du sucre et un peu d’alcool. Pourquoi ? Tout simplement parce que la période de Carême n’est pas finie ! Traditionnellement, il fallait donc que l’alimentation ne comprenne aucun ingrédient d’origine animale (pas même des œufs, du beurre, ou du fromage).Pas facile pour faire un biscuit !Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Versez la farine dans un saladier.Ajoutez une pincée de sel.Creusez un puits et versez-y le demi-verre d’huile et le demi-verre de vin blanc.Pétrissez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit souple et totalement lisse. Oui, sans grumeaux :). Farinez-vous bien les mains et si ça colle vraiment trop, saupoudrez encore d’un peu de farine.Étalez la pâte sur votre plan de travail. Pour que ça soit plus facile, séparez plutôt la pâte en 2 ou 3 boules avant de l’étaler.Au final, la pâte doit faire un peu plus de 5 mm d’épaisseur.Utilisez ensuite un emporte-pièce pour découper des galettes dans la pâte. Avec un couteau, crantez les bords des fugazzi.Recouvrez votre plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé. EPosez vos petites galettes sur la plaque et piquez-les avec une fourchette. Saupoudrez-les de sucre et arrosez légèrement avec un peu de pastis. Enfournez les fugazzi et laissez-les dorer 20 à 30 minutes.Pas touche pendant une trentaine de minutes, il faut les laisser refroidir !