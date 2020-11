A table : le pain des morts avec… La petite cuisine de Marie

Ingrédients

200 g de raisins secs

200 g de noix décortiquées en morceaux

250 g de sucre

80 g d’huile d’olive

40 g de levure de boulanger fraiche ou déshydratée

2 oeufs + 1 jaune

3 pincées de sel

1 citron



Préparation

1- Délayez la levure dans 25cl d’eau tiède.

2- Dans un saladier versez la farine et formez un puits, ajoutez 3 pincées de sel, et le mélange levure/eau.

3- Versez a présent le sucre, l’huile, les œufs battus et pétrir le tout pendant 5 minutes.

4- Ajoutez les noix concassées, les raisins secs, et le zeste de citron râpé et travaillez la pâte pendant 5 mn.

5- Recouvrez d'un torchon et laissez lever environ 4 heures à température ambiante (dans le four à 30° par exemple). Quand la pâte est prête, sortez le saladier du four.

6- Préchauffez le four à 180°C chaleur statique.

7- Dégazez votre pâte et formez un pain rond sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé, badigeonnez-le de jaune d’œuf dilué dans un peu d'eau.

8- Enfournez à 180° pendant 40 minutes.

Quand le pain est doré, sortez le et laissez refroidir sur une grille.





Bon appétit #lapetitecuisinedemarie