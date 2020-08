A table : lasagnes de la mer

Pour 6 personnesFeuilles de pâte à lasagnes1 kg de moules250 g de crevettes cuites250 g de calamars évidés500 g de queue de langoustines1 verre de vin blanc3 échalotes2 gousses d’ail2 tomates1 cuillère de concentré de tomates1 L de béchamelHuile d’olivebeurre½ bouquet de persil300 g de fromage râpéSel, poivreEntre juin et octobre, c’est la période des crustacés (et aussi celle des séjours au bord de la mer ! Alors, on en profite. A nous, les crevettes, gambas, écrevisses et langoustines… hum.Pour varier les plaisirs, on les cuisine aujourd’hui en lasagnes. Original et savoureux, ce plat va en étonner plus d’un.Ne soyez pas effrayé(e) par la liste des ingrédients…Pensez aux acclamations qui viendront dès la 1ère bouchée avalée ! Soyons méthodique et tout ira vite.Les moulesCommençons par les moules (fraiches de préférence). Assurez-vous qu’elles soient bien propres avant de les faire cuire. Sinon, ça croque un peu.Déposez-les dans une marmite avec un peu de vin blanc et du persil.Remuez régulièrement. Au bout de 15 minutes de cuisson à feu doux, elles devraient être ouvertes.Laissez-les refroidir pour pouvoir retirer la coque sans vous brûler.Les calamarsPour cette recette, on utilisera uniquement les rondelles de calamar. Mais pour vous servir des pattes pour pouvez suivre la recette des calamars à la tomate . En toute objectivité, c’est également un délice.Les crustacésDécortiquez les crevettes et les langoustine.Coupez-les en lamelles.Réservez sur le côté.N’hésitez pas à ajouter un peu de citron pour éviter qu’elles ne brunissent avant la fin de la préparation.Dans une poêle légèrement huilée, faites revenir les queues de langoustine. Vous pouvez stopper la cuisson quelques minutes avant la fin car le passage au four va les faire cuire de nouveau.Retirez du feu et réservez sur le côté.Prenez une autre poêle, chauffez-là et versez un filet d’huile d’olive.Déposez-y vos rondelles de calamars et saisissez-les. Astuce de cuisson : dès que le calamar n’est plus translucide, c’est qu’il est cuit.Retirez-les vite du feu. Nos fruits de mer sont cuits, passons à la sauce !Épluchez les échalotes et émincez-les.Essuyez vos larmes, épluchez les gousses d’ail, et écrasez-les.Dans une casserole, faites dorer l’ail et l’échalote.En attendant, prenez vos tomates (dans l’idéal : pelez-les) et coupez-les en dés.Ajoutez ces tomates aux échalotes.Ajoutez la cuillère de concentré de tomates et remuez de nouveau.Versez les fruits de mer dans la sauce et laissez mijoter quelques minutes à feu doux.Mélangez-y le persil ciselé.Retirez du feu.Avant la dernière étape : la mise au four, il vous faudra préparer une bonne béchamel assez épaisse. S’il y a des grumeaux, ce n’est pas bien grave. Au milieu des lasagnes, vos convives n’y verront que du feu.Enfin, préchauffez votre four à 180-200°C.Prenez un plat à lasagnes et beurrez le fond.Posez une première couche de feuilles de lasagnes, recouvrez de la sauce aux fruits de mer, puis d’une couche de béchamel.Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients.Finissez par une couche de lasagnes, puis de béchamel, et enfin de fromage râpé.C’est beau à voir, mais ça sera encore meilleur à manger ! Alors direction le four pour le plat.Laisser cuire les lasagnes aux fruits de mer pendant 30 à 45 minutes.Vérifiez la cuisson au couteau dans les dernières minutes.C’est prêt.Bon appétit !