A table : la recette traditionnelle du lapin au myrte

Nombre de couverts : 4 personnesTemps de préparation : 10 minutesTemps de cuisson : 1 heureTemps total : 1h10





Ingrédients

1 lapin découpé

1 branchette de myrte

Quelques baies de myrte

1 verre de vin blanc sec corse

1 gousse d'ail

2 CS d'huile d'olive corse

1 CC de gelée de myrte

1 demi verre d'eau de vie de myrte

Sel, Poivre au moulin







Instructions

Versez dans une cocotte l’huile d’olive et faites chauffer légèrement. Mettez-y les gousses d’ail pelées et laissez-les dorer environ deux minutes.

Ajoutez la branchette de myrte et les morceaux de lapin. Faites-les dorer sur toutes les faces.

Retirez la branchette de myrte pour pouvoir flamber l’eau de vie de Myrte que vous viendrez de verser.

Une fois le plat flambé, n’oubliez pas de remettre dans la cocotte la branchette et ajoutez la gelée de myrte. Mélangez, puis ajoutez le vin blanc.

Assaisonnez avec une pincée de sel et trois bons tours de moulin à poivre.

Retournez les morceaux de lapin deux ou trois fois et laissez-les mijoter quelques minutes avec le vin à feu moyen.

Ajoutez ensuite les baies de myrte, mélangez et diminuez la flamme.

Couvrez la cocotte et laissez ainsi mijoter à feux doux pendant 30 minutes en ajoutant si nécessaire un demi-verre d’eau tiède pour conserver de la sauce. Lorsque le tout est bien doré retirez du feu et servez.



Délicieux accompagné d’une purée de pommes de terre à l’huile d’olive ou de la polenta.