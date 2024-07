À table : Terrine de brousse aux courgettes

400g de brousse fraiche4 courgettes2 CS de menthe1 bouquet de ciboulette1 gousse d'ail1 dizaine de radis2 feuilles de gélatineSel, PoivreFaites ramollir votre gélatine dans un bol d’eau froide.Taillez deux de vos courgettes en lanières fines. Vous obtiendrez un résultat parfait avec une mandoline ou un économe.Faites les cuire dans de l’eau bouillante, préalablement salée, pendant 2 minutes. Une fois cuites, laissez-les refroidir en les égouttant sur du papier absorbant.Coupez les autres courgettes en petits dés et faites-les cuire doucement (sans dorer) dans de l’huile d’olive (corse bien-sûr !) avec votre ail écrasé. N’ajoutez les herbes finement hachées qu’en fin de cuisson.Salez et poivrez à votre convenance et laisser refroidir.Chemisez des coupes individuelles ou des ramequins avec du film alimentaire. Tapissez bien l’intérieur avec les lanières de courgettes.Dans un saladier, écrasez la brousse à la fourchette et incorporez-y les courgettes en dés puis la gélatine (que vous aurez essorée et fondue 10 secondes au micro-onde dans l’équivalent d’une cuillère à soupe d’eau). Mélangez bien et garnissez vos moules avec ce mélange à la brousse.Finissez par une dernière couche de lanières de courgettes et mettez au frais pendant 3 heures.Pour servir, retournez vos moules sur l’assiette. Retirez délicatement le papier film. Puis, passez la lame d’un petit couteau sur les bords intérieurs du moule afin de démouler. Garnissez avec des rondelles très fines de radis découpées à l’économe." Une recette fraîche pour une entrée toute en légèreté !"