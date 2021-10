A table - Pain des morts à l’huile d’olive avec la petite cuisine de Marie

Préparation

1- Délayez la levure dans 25cl d’eau tiède.

2- Dans un saladier versez la farine et formez un puit, ajoutez 3 pincées de sel, et le mélange levure/eau.

3- Versez a présent le sucre, l’huile, les œufs battus et pétrir le tout pendant 5 minutes.

4- Ajoutez les noix concassées, les raisins secs, et le zeste de citron râpé et travaillez la pâte pendant 5 mn.

5- Recouvrez d'un torchon et laissez lever environ 4 heures à température ambiante (dans le four à 30° par exemple). Quand la pâte est prête, sortez le saladier du four.

6- Préchauffez le four à 180°C chaleur statique.

7- Dégazez votre pâte et formez un pain rond sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé, badigeonnez-le de jaune d’œuf dilué dans un peu d'eau.

8- Enfournez à 180° pendant 40 minutes.

Quand le pain est doré, sortez le et laissez refroidir sur une grille.

Ce pain est généralement dégusté au petit déjeuner toasté avec du beurre ou au goûter.