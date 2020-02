A table : Les macarons de la Saint Valentin

Mixer la poudre d’amandes. Monter le jus de pois chiches en neige, comme si c’était des blancs. Quand ils sont fermes, ajouter le jus de citron, le sucre glace, le colorant et la fécule. Incorporer la poudre d’amandes et mélanger délicatement. Placer la préparation dans une poche à douille. Sur une plaque couverte de papier sulfurisé, former des disques d’environ 3 centimètres de diamètre. Laisser poser au moins 4 h. Enfourner dans un four préchauffé à 120°C. Au bout de 20 min, ouvrir la porte du four et laisser les coques dans le four chaud 10 min.

Préparation de la crème Dans une casserole, mélanger la purée de framboises, le sucre, le jaune d'oeuf.

Dans un verre, diluer la maïzena dans 3 cuillère à soupe d'eau et l'incorporer au mélange précédent, mélanger. Chauffer sur feu doux jusqu'à ce que la crème devienne plus épaisse. Hors du feu, ajouter le beurre et bien mélanger.