A table : L'Aumônière de saumon et petits légumes de Françoise

Ingrédients pour 2 personnes :



250g de filet de saumon



2 feuilles de brick 2 fines tranches de mozarella



2 petites courgettes



2 tomates épépinées coupées en dés



1 cas huile d'olive Persil haché



1 cube de bouillon de volaille



Sel et poivre



70g poids cru de riz blanc







Préparation : Préchauffer le four à 220 degrés (th 7-8) Laver les courgettes et les couper en dés. Poêler les dés de courgettes avec l'huile d'olive pendant 5 minutes et y ajouter les dés de tomates et le saumon coupé en morceaux. Émietter le cube de bouillon et faire cuire le tout 5 minutes. Saler et poivrer et ajouter le persil haché. Pendant ce temps, dans un grand volume d'eau bouillante, faire cuire le riz blanc 10 minutes. Humecter les feuilles de brick, déposer au centre le riz, la préparation au saumon et la mozzarella. Fermer l'aumônière. La placer dans un plat à four et vaporiser d'huile d'olive. Enfourner 15 minutes.