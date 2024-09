À table : Gratin aux fruits

Des fruits coupés en lamelles, disposés de façon alternée et juste saupoudrés d'un voile de cassonade et de quelques amandes effilées avant d'être enfournées dans le four chaud.



Ingrédients

5 pêches ou nectarines,

30g de cassonade,

1 cuiller à soupe d'amandes effilées.





Préparation

- Préchauffez le four à 180° chaleur tournante,

- Pelez les fruits s'ils ne sont pas bio et coupez les en morceaux de taille équivalente,

- Disposez harmonieusement les fruits dans un plat allant au four,

- Saupoudrez la cassonade et répartissez les amandes effilées,

- Enfournez pour 30 minutes et laissez refroidir.