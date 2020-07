A table : Gelée de fruits au Muscat du Cap Corse

7 feuilles de gélatine

400 g de sucre

½ litre d’eau

1 kg de fruits frais (de préférence de saison)

75 cl de Muscat du Cap Corse

2 clous de girofle

1 bâton de cannelle

Commencez par plonger les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide afin qu’elles ramollissent. Pendant ce temps, munissez-vous d’une petite casserole dans laquelle vous ferez fondre le sucre dans un demi-litre d’eau. Parfumez le mélange en laissant infuser quelques minutes les clous de girofle et la cannelle. Portez le sirop ainsi réalisé à ébullition. Hors du feu, retirez le bâton de cannelle et les clous de girofle puis ajoutez le muscat et la gélatine préalablement essorée. Fouettez doucement pour bien dissoudre la gélatine dans le mélange. Versez la moitié de la préparation dans le fond de 6 ramequins et laissez reposer au réfrigérateur pour faire prendre la gelée.Lavez et pelez les fruits de votre choix avant de les découper en petits morceaux. Dans une casserole, baignez les fruits dans le reste de la préparation gélifiée et chauffer légèrement sans faire bouillir.Récupérez les fruits pochés à l’aide d’une cuillère ou d’une écumoire et disposez-les dans les ramequins préremplis de gelée. Répartissez le restant de gelée de façon à recouvrir les fruits et mettez au frais pendant au moins 12 heures.