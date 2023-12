A table : Cheesecake au brocciu, canistrelli et marrons glacés

Cheesecake au brocciu, canistrelli et marrons glacés



Ingrédients :



Pour la base :

115g de beurre doux, fondu

225g de canistrelli



Pour la garniture :

480 ml de crème liquide épaisse très froide

500g de brocciu bien égouté (de préférence le faire égoutter la veille)

100g de sucre

2 cuillères à soupe de crème de marron

8 marrons glacés





Instructions :



1. Écrasez vos biscuits et mélangez-les avec du beurre fondu. Versez-les dans le fond d’un moule de 23-25 cm de diamètre à bords amovibles, puis placez le tout au freezer pendant que vous préparez la garniture.



2. Battez la crème liquide bien ferme, en vous assurant de l’utiliser bien froide.

3. Battez le brocciu avec le sucre et la crème de marron jusqu’à l’obtention d’une texture douce et onctueuse.



4. Incorporez la crème liquide fouettée au mélange de fromage frais, puis versez cette préparation par-dessus la base de biscuits. Couvrez et placez au réfrigérateur.



5. Démouler et placer un marron glacé sur chaque part.