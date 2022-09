A table : Avocado toast avec... La petite cuisine de Marie

1/ faite griller un muffin anglais coupé en deux, attendez qu’il refroidisse puis tartinez de cream cheese2/ placez votre avocat coupé en lamelles et le saumon fumé sur le pain muffin3/ coupez des tranches d’œuf dur et de l’oignon rouge4/ parsemé de poivre, graines de sésame et quelque goute d’huile d’olive @oliu.ottavi