À quoi servent les lampes sur une voiture ?

Quels sont les différents types de lampes de voiture ?





Malgré la diversité de l’offre sur le marché, de nombreux constructeurs automobiles continuent de miser sur les technologies les plus traditionnelles. En effet, ces dernières années ont vu l’apparition de technologie de pointe dans l’éclairage automobile, principalement autour du développement des ampoules LED à diode luminescente, ou au xénon, dans lesquels un gaz sert de source lumineuse. Mais ces technologies coûtent cher. Aussi, les ampoules conventionnelles, dites à incandescence ou halogènes, continuent d’équiper la grande majorité des modèles d’entrée ou de moyenne gamme.





L’ampoule halogène est de conception similaire à l’ampoule classique à incandescence. L’une comme l’autre font partie des corps dits thermo-rayonnants, c’est-à-dire capable de transformer l’énergie électrique reçue en chaleur laquelle, à son tour, émet un rayonnement lumineux. Toutes deux sont composées d’un bulbe sous vide empli de gaz contenant un filament de tungstène. La différence dans le cas des ampoules halogènes réside dans l’ajout d’atomes de gaz halogène (iode ou brome) à cette atmosphère, lesquels permettent d’atteindre une température plus élevée, et donc, une meilleure luminosité. De par leurs qualités anti-noircissement, les ampoules halogènes jouissent par ailleurs d’une plus longue durée de service.





Comment remplacer une ampoule cassée ?





Si une ampoule est grillée et ne fournit plus la lumière escomptée, vous pouvez essayer de procéder vous-même à son remplacement. Pour cela, il vous suffit de suivre quelques étapes simples comme expliqué plus bas. Notez toutefois que le processus peut varier en fonction de l'année, de la marque et du modèle de votre voiture. Aussi, assurez-vous de toujours vous référer au manuel d’entretien de votre véhicule. Nous commencerons par les feux avant.





Sélectionnez le phare dont vous avez besoin

Vous pouvez identifier le type d'ampoule nécessaire dans votre manuel d’entretien. Il vous donnera les spécifications exactes. Une fois que vous l'avez trouvé, assurez-vous de choisir une marque de qualité.





Localisez le siège d'installation de l'ampoule

Assurez-vous que votre voiture a les feux éteints. Ensuite, ouvrez le capot et localisez l'arrière du phare. Vous pouvez y accéder depuis la partie intérieure, à l'avant du compartiment moteur, dans le prolongement de l#emplacement du phare.





Retirez la partie arrière du phare

Vous devriez voir quelques fils, généralement au nombre de 3, attachés à la douille de l'ampoule. En fonction de votre véhicule, ceux-ci sont maintenus en place par un clip, une pince ou une vis. Vous devrez tirer, pousser ou dévisser ces éléments, à savoir l’ensemble des fils qui y sont reliés, pour pouvoir retirer l'ampoule de sa douille.





En fonction de votre voiture, vous devrez peut-être retirer l'ensemble du phare. Consultez votre manuel du propriétaire si vous n'êtes pas sûr.





Pose de la nouvelle ampoule

Assurez-vous de porter des gants pour éviter tout contact de la peau avec l'ampoule neuve - il faut à tout prix éviter que de la graisse ne s’y dépose, car cela pourrait affecter la durée de vie de l'ampoule. Aussi, ne touchez jamais l'ampoule avec vos doigts nus. Ensuite, placez votre nouvelle ampoule dans le compartiment du phare et serrez ou clipsez-la.





Remplacement des ampoules des feux arrière

L’accès aux feux arrière se fait logiquement par le coffre du véhicule. Dans la plupart des voitures, la vis du feu de freinage se trouve derrière le feu. Cependant, vous pouvez la trouver sous le bord de la moquette du coffre, ou même à l'extérieur de celui-ci. Procédez ensuite comme décrit précédemment.





Vérifiez votre phare

Mettez le contact voiture pour vérifier que les nouveaux phares fonctionnent. Si c’est le cas, vous êtes maintenant prêt à partir !





Notez : Dans le cas de phares au xénon, demandez l'aide d'un installateur professionnel, car ceux-ci fonctionnent à haute tension, ce qui peut rendre leur pose dangereuse.





La plupart des véhicules sont aujourd’hui équipés d’ampoules conventionnelles, qui s’usent avec le temps. Leur remplacement n’est pas bien compliqué et peut être réalisé par tout un chacun. Si vous constatez qu’un de vos phares montre des signes de faiblesse, voire a rendu l’âme, référez-vous aux instructions contenues dans cet article et procédez à son remplacement. N'attendez pas, car seul un véhicule parfaitement éclairé permet d’être parfaitement visible sur la route en toutes conditions !