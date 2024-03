"A Traversa" : le deuxième numéro de la revue semestrielle présentée ce 13 mars à Bastia

La seconde livraison de A Traversa s'articule autour d'un voyage entre les rives de la Méditerranée, de l'est avec un dossier sur la Turquie, à l'ouest avec la Corse et la Sardaigne, comme le souligne Christian Peri, initiateur du projet. En prélude captivant, un entretien avec Jacques Fusina éclaire le parcours du poète, écrivain et universitaire, témoin privilégié de son époque, précise C. Peri. Le dossier sur la Turquie a germé durant la période de confinement, suscité par l'impact mondial du film turc "Kogustaki Mucize" sur Netflix. Cette réflexion questionne la représentation médiatique de la Turquie et sa complexité sociopolitique.

Le dossier, composé d'articles de Jeannine Giudicelli, Jean-François Perouse, Henri Flach, Louisa Moussouni, Richard Tchélébidès et Marina Marchetti, offre une exploration riche et diversifiée. Une étude géopolitique de Joseph Martinetti sur « La Russie et la Turquie, deux puissances impériales, rivales et partenaires » vient compléter ce tableau.



Dans ce numéro, Francis Pomponi évoque la revue « Mediterranea » de 1927 à 1936 dans le chapitre « Etudes », tandis que le chapitre « actualité des revues » met en lumière les dernières parutions telles que Litteratura, I Vagabondi, Qui, Etudes Corses, Robba, Docks…

Ce nouvel opus sera présenté par le comité éditorial ce mercredi 13 mars à 17h au Club de l’Opéra, 42 rue César Campinchi à Bastia. Cette présentation sera également l'occasion de discuter de l'ouvrage « 1989 Corse, le mouvement social », dans un échange enrichissant autour des enjeux de la Méditerranée.