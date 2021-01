A Table : le pot-au-feu avec la Petite Cuisine de Marie

Le mot de Marie-Estelle

Je crois que c’est définitivement mon plat d’hiver favori, vous avez deviné ?

Le pot au feu lentement mijoté, le repas de famille par excellence et qui fait à chaque fois l’unanimité.





Ingrédients pour 6 personnes

- 1kg Paleron de bœuf

- 1kg de Jaret de bœuf

- 6 Os à moelle

- 3 Navets

- 12 carottes

- 6 pommes de terre

- 1 branche de céleri

- 3 poireaux

- 1 oignon

- 4 clous de girofle

- 1 bouquet garni

- sel et poivre



Préparation

Lavez et épluchez l’ensemble des légumes

Piquez l’oignon avec les 4 clous de girofle

Placez l’ensemble des légumes (sauf les pommes de terre), le bouquet garni, l’oignon le sel et le poivre ainsi que les viandes et les os dans une grande cocotte en fonte et recouvrez d’eau.

Portez à ébullition à découvert, puis une fois l’ébullition passée, continuez de cuire à couvert à petit feu durant 4heures.

Une demi heure avant de servir votre pot au feu, découvrez et faite cuire vos pommes de terre à couvert pour ne pas que le bouillon s’évapore.

Facultatif : Vous pouvez rajouter 1 bouillon cube de bœuf pour un goût plus intense.

A table, dégustez en premier votre bouillon, puis dans un second temps les légumes ainsi que la viande assaisonnée d’un trait d’huile d’olive et de quelques cornichons.



Bon appétit avec