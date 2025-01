A Istres, les gymnastes corses font leurs armes en vue des sélections nationales

Cet événement a offert aux gymnastes corses une chance précieuse de se mesurer à des concurrentes du continent et de réaliser une revue technique en vue des sélections pour les Jeux des Îles et la Coupe des Îles. Les entraîneurs ont ainsi pu évaluer les performances et identifier les points à améliorer pour répondre aux exigences des futures compétitions. "Cette échéance est importante pour nos gymnastes puisqu’il s’agit de leur première compétition de la saison", explique Mathieu Nivon, Président du Comité Régional Corse de Gymnastique. "Cela nous permet de mesurer la progression depuis la saison dernière et de préparer la suite. La gymnastique est un sport exigeant, et ces résultats sont le fruit de leur travail quotidien. Certaines prestations sont très encourageantes, tandis que d’autres n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Cette saison, chaque place compte, et seules les gymnastes les plus déterminées seront récompensées."



Le déplacement à Istres a permis aux athlètes de gagner en expérience et de renforcer leur préparation mentale en vue des prochains défis. De retour à l’entraînement, elles poursuivent leurs efforts pour atteindre leurs objectifs.