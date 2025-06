À Ghisonaccia, l’inclusion fait un bond en avant

Faire entendre la voix de l'inclusion



Amputé d’une jambe après un accident de la route, le néo-quinquagénaire a pris part aux festivités « après avoir vu l’affiche à Aleria ». J'apprécie lorsque des animations pour le handicap sont organisées. Cela permet de rompre avec l’isolement. On n'est pas tout seul sur l'île ! » rappelle-t-il avec force. Mais le but de Didier visait aussi à « se mettre un peu à faire du sport. »





Mais il ne faut pas croire que l’exclusive du basket fauteuil est réservée aux personnes à mobilité réduite. S’adressant aussi aux valides, tout le monde peut s’adonner à la pratique.

Michel’Andria 17 ans, licencié au BBG, a ainsi testé et son regard a forcément changé. « Ça change du basket que je pratique depuis 3 ans au club. C'est vachement plus dur selon moi. Il développe : On n’a pas l’usage de nos jambes et c’est perturbant. »

Il faut préciser que les règles restent les mêmes et que la hauteur des paniers est identique. Une indication qui explique que Michel’Andria ait perçu l’opportunité de la journée comme un moyen « d’apprendre techniquement un autre sport ».

Si les communes de Ghisonaccia et Aléria, l’ARS, France Travail et l’APF apportent déjà leur concours à l’action, les autres acteurs économiques et politiques, voire les administrations insulaires resteront-ils sourds-muets aux besoins de tous les clubs investis dans l’inclusion ?