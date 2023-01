"A Galeotta" à Ajaccio : les premières images

La rédaction le Jeudi 5 Janvier 2023 à 11:21

A Galeotta", premier navire propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) de Corsica linea a, comme prévu, effectué ce jeudi sa première traversée entre Marseille et la Corse. Ce voyage inaugural a été ponctué par une cérémonie de baptême en grande pompe qui a eu pour marraine Laetitia Cucchi, présidente de l'association Inseme, et pour cadre le port d'Ajaccio, première escale corse du bâtiment flambant neuf.

La vidéo de Michel Luccioni



Plus d'infos à venir