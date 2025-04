A Fiera di u Casgiu : 28ᵉ édition ce week-end à Venaco

C’est durant le week-end des 3 et 4 mai que se tiendra à Venaco la 28ᵉ édition d’A Fiera di u Casgiu, organisée par l’association éponyme. Une association qui fêtera son 30ᵉ anniversaire l’an prochain : créée en 1996, elle a vu son activité suspendue deux années durant, en raison de la crise de la COVID.



La manifestation est coorganisée par la Fédération régionale des foires et Casgiu Casanu. Parmi les 140 stands ouverts aux producteurs, 36 seront consacrés aux fromagers fermiers. À leurs côtés, des producteurs de charcuterie AOC, des vignerons et de nombreux artisans valoriseront exclusivement des produits du terroir, conformément aux critères définis par un comité de sélection qui se réunit deux mois avant l'événement. « Cette année, près de 200 producteurs de fromages fermiers avaient fait une demande pour participer. C’est dire l'importance que cette foire représente pour eux : présenter leur production, rencontrer des professionnels de la restauration ou de la vente, faire déguster leurs fromages et bien sûr vendre », explique Mattéa Beuchon, responsable de la communication de l'association A Fiera di u Casgiu.



Un concours de fromages aux typicités corses

Le concours de fromages, réservé aux producteurs fermiers, s’est déroulé à l’aveugle il y a quelques jours. Les résultats seront proclamés dimanche après-midi sur le champ de foire. Cinq grandes typicités du fromage corse y sont mises à l'honneur : le Vénacais, le Calenzanincu, le Sartenais, le Niulinicu et le Bastelicaccia. « Ces fromages se distinguent par leur mode de fabrication et leur temps d'affinage. Certains ont une croûte non lavée, à l’inverse du Venacais, lavé et retourné tous les deux jours. Le Calenzanincu, par exemple, se présente sous une forme carrée et est affiné dans le sel, ce qui lui donne une pâte plus foncée et un goût plus relevé », précise Mattéa Beuchon.



Cette année, des producteurs italiens seront les invités d’honneur de la foire. Ils seront accompagnés d'un vétérinaire, qui tiendra une conférence sur les aspects sanitaires liés à l’élevage. L’association a également noué un partenariat avec la Fédération des couteliers corses. Une forge sera installée sur le champ de foire, avec des animations autour de la fabrication artisanale de couteaux aux manches en corne de chèvre.



Le programme

La foire ouvrira ses portes samedi 3 mai à partir de 10h, avec des animations destinées aux enfants. L'inauguration officielle est prévue à 11h.

Au programme de la journée : démonstrations de fabrication de couteaux, restauration sur place (veau à la broche, effiloché de cabris fermiers), découverte du jeu de la Mora avec Corsica Mora, animations pour les enfants et spectacle en soirée. À partir de 21h, la scène sera occupée par Anna Rocchi, Francine Massiani, Jé Médori, Lisandra Medori, Louis Crispi et le groupe I Frutti.



Le dimanche, les stands accueilleront les visiteurs dès 9h30. La traditionnelle messe sera célébrée à 10h30, suivie de la bénédiction des animaux et d'une démonstration de tonte à l’ancienne accompagnée de chants polyphoniques avec Canti in Paghjella. L’après-midi se poursuivra avec des démonstrations de traite manuelle, de fabrication de brocciu et de fromages, ainsi que les animations coutelières.



La proclamation des résultats du concours de fromages est prévue à 15h30. La foire fermera ses portes à 18h.

Enfin, pour faciliter l’accès au site, une navette sera mise à disposition des visiteurs.