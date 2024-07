A Corte, c'est la course aux logements étudiants

Le Centre Régional des Œuvres universitaire et Scolaires ( CROUS) de Corse, détient plus de 840 appartements destinés aux étudiants boursiers. C'est un acteur majeur du logement à Corte. Pour améliorer leur gestion, un Observatoire Territorial du Logement des Étudiants de Corse (OTLE) a été mis au point. Huit acteurs insulaires sont impliqués : La Communauté des Communes du centre Corse ; l’Université de Corse ; la ville de Corte ; la Collectivité de Corse ; l’Association d’Information sur le logement de Corse (ADIL et AUE) ; la Caisse des dépôts et consignations et le CROUS. Son inauguration date du mois d’avril. L’objectif de l’observatoire est de mener des analyses pour optimiser la construction ou l’acquisition d’appartements. « Nous voulons avoir des chiffres avérés et des données stabilisées pour savoir combien d’habitats manquent à la ville, leur type et les zones prisées, pour que le CROUS et les autres partenaires soient informés sur les démarches à entreprendre », précise Marc-Paul Luciani. L’ « étude d’éléments objectifs » conduite sur trois ans, est assurée par un prestataire. Le CROUS de Corse veut s'impliquer pour développer l'offre de logement cortenaise.