A Carticasi de nouvelles élections municipales le 7 février 2021

Le 2 décembre dernier le Conseil d'Etat a annulé les élections municipales de Carticasi. La plus haute juridiction administrative a considéré que lors des opérations électorales du 15 mars dernier, l’isoloir n’a pas été aménagé de manière à garantir le secret du vote.

Dans un communiqué la préfecture de la Haute-Corse indique que les nouvelles élections auront lieu le dimanche 7 février 2021 : "les électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales de la commune de Carticasi sont convoqués pour procéder à l’effet d’élire le conseil municipal de la commune le dimanche 7 février 2021.Si les sièges vacants n’étaient pas pourvus au premier tour de scrutin, il sera procédé à un second tour de scrutin le dimanche 14 février 2021. Les candidatures seront reçues à la préfecture de Haute-Corse dans les conditions suivantes : pour le premier tour de scrutin, le jeudi 18 janvier 2021 à 18 heures, pour le second tour de scrutin, le cas échéant, du lundi 08 au mardi 09 février à 18h heures."