A Calvi comme ailleurs les supermarchés dévalisés !

A Calvi, comme ailleurs, les consommateurs se sont rués dans les supermarchés de la ville pour remplir leurs caddies de vivres, en prévision des mesures qui seront prises et annoncées par le Président de la République lors de sa deuxième intervention télévisée ce lundi soir à 20 heures.

Les messages des grandes surfaces précisant qu'il n'y avait rien à craindre et qu'elles seraient toutes réapprovisionnées par leurs fournisseurs n'y a rien fait, bien au contraire.

D'autres annonces de limiter les achats n'a pas eu plus d'effet.

Le moins que l'on puisse dire c'est que l'esprit de solidarité prôné n'a été suivi d'aucun effet, bien au contraire.

Devant cet afflux de clientèle, certains supermarchés ont été contraints de réguler les entrées en magasin par groupe de 5 ou de 10.





Dans le même temps, le Drive Casino Calvi ne pouvait plus prendre de commandes et ce jusqu'à mercredi alors que d'autres comme Super U Calvi prenaient des dispositions pour qu'un service soit assuré en donnant la possibilité à sa clientèle de commander ses courses sur deux numéros de téléphone dédiés, avant de venir les retirer en magasin.



Des cas de Coronavirus en Balagne?

Lorsque est évoqué cette épidémie de coronavirus, dans la plupart des cas seules les villes de Bastia et d'Ajaccio sont citées, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce soit les seules de touchées, bien au contraire, mais faute d'informations précises sur le sujet, la rumeur, fondée ou pas, se propage tout aussi rapidement que le virus lui même.

En Balagne par exemple, on sait que de très nombreuses personnes étaient en vacances à l'étranger et que bon nombre de nos concitoyens italiens propriétaires de résidences secondaires dans la microrégion ont séjourné ou séjournent encore.





Toujours cette même rumeur fait état d'un ou plusieurs cas de militaires du 2e REP atteints par le virus.

Interrogée, l'autorité militaire a fait savoir qu'elle ne communiquait pas sur le sujet, avant de nous renvoyer vers le ministère des Armées où il a été impossible d'avoir l'information que chacun est en droit d'attendre.

L'Agence Régionale de Santé ne s'exprimant que par communiqué n'est pas elle aussi en mesure de répondre aux interrogations.