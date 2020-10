A Calenzana, octobre rime avec musique

- Le 28 octobre, à 21h, en l’église de Santa-Reparata-Di-Balagna : la musique au cinéma est mise à l’honneur et portée par les artistes-enseignant de l’accademia di musica

- Le 30 octobre, à 21h, en la chapelle Sainte Restitude à Calenzana : concert de restitution des stagiaires puis concerts des professeurs en seconde partie.





INFOS PRATIQUES :

Depuis quelques années, l’association Musical RMCC propose une vraie programmation culturelle, ponctuée par un rendez-vous à chaque saison.Premier rendez-vous automnal : l’académie de musique à l’image, organisée depuis trois ans à Calenzana. Parrainée par Bruno Coulais, compositeur multi-primé, et Gilles Alonzo, professeur et responsable de la classe de composition pour l’image du CNSDM de Lyon, cette académie permet aux stagiaires d’acquérir des compétences dans un domaine de la composition où les débouchés professionnels sont importants, tout autant que les possibilités d’évolution. Cette discipline peu enseignée fait la singularité de cette académie qui propose des cours collectifs le matin et un parcours personnalisé grâce à un suivi individuel l’après-midi. Pendant dix jours, les académiciens seront plongés dans l’univers de la composition pour l’image grâce au subtil équilibre entre la rencontre professionnelle, l’apprentissage et la pratique de la discipline.Les rendez-vous musicaux ne s’arrêtent pas là ! Initialement prévue en avril 2020 l’accademia di musica est en effet reportée du 26 au 30 octobre. Née en 2016, cette académie accueille cette année cinq master-class proposées par des artistes renommés de la scène classique : Denis Pascal, pianiste, Marie-Paule Milone, violoncelliste, Rémi Jousselme, guitariste, Yves Sotin, chanteur lyrique, et Nathalie Descamps, violoniste. Le rendez-vous est pris : trente stagiaires se retrouvent autour de la musique dans une ambiance familiale, alliant convivialité et pédagogie. Si certains profitent de cette académie pour préparer leurs concours de fin d’année ou de rentrée, d’autres mettent à profit les master-class pour affiner leur pratique musicale. Chaque élève bénéficie d’une heure de cours individuel par jour puis assiste aux enseignements de ses collègues académiciens s’il le souhaite, en plus des temps de répétitions.Pour ponctuer ce double rendez-vous et profiter de ces deux ambiances, l’association organise deux concerts gratuits :