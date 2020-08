A Bucciata Bastiaccia : c’est reparti !

231 triplettes se sont inscrites à l’épreuve reine de cette Bucciata Bastiaccia : L’International Pierrot Lamperti. Parmi les favoris les 3 équipes de France, dont celle « espoirs », avec les Dylan Rocher, Henri Lacroix, Tony Canava, Bruno Le Boursicault, Maison Durk et autres Robineau et Bonetto. Mais aussi Monaco, l’Italie ou encore le Portugal. Coté féminin, de l’engouement aussi pour le trophée Leroy Merlin dédié aux féminines : 32 doublettes en lice sous le chaud soleil de la place St Nicolas.

Beaucoup de spectateurs aussi, tous respectant les règles sanitaires et notamment le port du masque (obligatoire). Les quelques récalcitrants ou distraits, étaient aussitôt sensibilisés par les bénévoles de la Boule du Prado, organisatrice de l’épreuve.

Après les premières parties de ce samedi, la suite ce dimanche avec au programme :



9h30 : Suite de l’International Pierrot Lamperti

10h00 : Grand prix S.IS.I.S (doublettes)

10h30 : Concours adolescents (Triplettes. Trophée SOCOBO Coca – Trophée Ville de Bastia)

18h30 Grand prix féminin Leroy Merlin (phases finales)

19h30 : finale International Pierrot Lamperti

21h00 : Remise des prix.