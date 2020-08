A Bucciata Bastiaccia 2020 : c’est parti !

En raison de la crise sanitaire ce concours des familles avait été limité à 64 triplettes : mère, père, enfant… Après le tirage au sort, le jet du bouchon était effectué par Linda Piperi, adjointe au maire de Bastia, en charge de l’animation de la ville, en présence de la marraine, Patrizia Poli, du parrain, Christophe Casanova et des partenaires, en l’occurrence le Crédit Agricole de Corse et la CAB.





Les terrains étaient ensuite envahis par jeunes et moins jeunes. «C’est mon mari et mon fils qui m’ont entrainée ici. Moi vous savez les boules …. » explique en riant une maman quadragénaire. «Mais je ne regrette pas car l’ambiance est sympa, très conviviale. Dommage qu’on doive porter le masque mais bon… ça on n’y peut rien». Un peu plus loin c’est un grand-père et ses deux petits fils qui affutent leurs coups. «Mon pépé joue souvent avec ses copains au boulodrome et de temps en temps on va le voir. Aujourd’hui il a voulu qu’on joue avec lui. Pour lui c’est du sérieux mais on rigole bien » déclare le petit Antoine 8 ans.





Après cette belle entrée en matière, ce jeudi débutera le concours promotionnel de la pétanque (Trophée Euromat), en doublettes, qui rassemblera 192 équipes.