A Bastia, une grande opération brioches en faveur du handicap

Fidèle à cette tradition annuelle, l'Adapei 2B L'Eveil, membre de l'Unapei, se joint à près d'une centaine d'associations à travers la France pour organiser son Opération Brioches. "Cet événement incontournable permet à des milliers de personnes en situation de handicap, accompagnées par le réseau Unapei, ainsi qu'aux professionnels et aux bénévoles, de rencontrer le public, de tisser des liens, et de sensibiliser à la cause du handicap." explique l'association, "Il s'agit du plus grand événement de collecte de fonds organisé par le réseau Unapei à l'échelle nationale."L'Opération Brioches voit des milliers de brioches vendues sur tout le territoire français."



Cette mobilisation revêt une grande importance, car les dons récoltés contribuent au financement de projets concrets et d'actions locales, en réponse aux besoins et aux attentes exprimés par les personnes handicapées et leurs familles. Les initiatives financées sont variées, allant de l'acquisition d'équipements pédagogiques à la réalisation d'infrastructures, d'actions culturelles à des activités sportives, en passant par des loisirs et des vacances adaptés, ainsi que des formations. L'Adapei 2B L'Eveil accompagne en effet au quotidien plusieurs dizaines de personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement, de polyhandicap ou de handicap psychique. L'association s'efforce de proposer des activités adaptées à chaque individu afin de répondre à ses besoins et attentes spécifiques. O



Les rendez-vous à ne pas manquer pour participer à cet événement solidaire sont les suivants



Le vendredi 13 octobre : le matin, devant les locaux de la Société Générale du Fango et de la Place Saint Nicolas.



Le samedi 14 octobre : toute la journée au Géant Casino de Furiani, au Casino de Biguglia, au Corsaire Carrefour de Borgo, et au Leclerc de Folelli.



Le dimanche 15 octobre : le matin, place du Marché à Bastia.