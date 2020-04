A Bastia le marché se transforme en drive

Le Drive des producteurs est ouvert du lundi au dimanche midi sur la Place Saint-Nicolas. Il est accessible aux automobilistes et aux piétons sur réservation uniquement.

Réservez dès à présent un créneau avec vos producteurs ! Pour les producteurs qui souhaitent rejoindre la démarche, ils peuvent continuer à le faire en remplissant le formulaire suivant : https://bit.ly/drive- produttori-fiche

Toutes les informations concernant les producteurs, leurs contacts pour passer commande et leurs jours de disponibilité pour effectuer des livraisons via le Drive Produttori sont accessibles via le lien suivant : bit.ly/drivedesproducteurs