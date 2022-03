A Bastia, la mobilisation pour l'Ukraine continue

Entre les diverses sollicitations, les appels en provenance d'Ukraine et la gestion de la logistique, Mariya Lytvyna Stefani s'affaire à la réception des denrées alimentaires, vestimentaires et médicamenteuses. Touchée, elle ne perd pas une seconde car "le temps est précieux dans la situation chaotique dans laquelle est plongée mon pays d'origine".La gorge nouée, elle n'a de cesse de remercier les participants et "ne s'étonne plus de cet engouement, puisque la générosité est une valeur fondamentale en Corse". "Les dons affluent, des propositions d'aide en provenance d'autres communes me parviennent."

«Il n’est plus nécessaire d’apporter des vêtements. Il y’en a vraiment beaucoup et ils arrivent aux réfugiés du monde entier. L’ambassade d’Ukraine en France demande de ne pas en donner pour l’instant » affirme Mariya Lytvyna Stefani.